В Якутии готовятся к закрытию сезона автозимников

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии идет подготовка к завершению сезона автозимников на региональных дорогах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что закрывать автозимники и ледовые переправы будут по мере снижения грузоподъемности. Согласно примерному графику, в конце марта планируется снижение грузоподъемности дорог и ледовых переправ до 30 тонн, в первой декаде апреля — до 20 тонн. Полный запрет проезда и последующее закрытие участков автодорог состоится 15-20 апреля.

Сроки снижения грузоподъемности автозимников могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Сейчас предприятие «Дороги Арктики» и подрядные организации, которые выполняют работы по содержанию автомобильных дорог и ледовых переправ, ведут подготовку личного состава и спецтехники к обеспечению безопасного завершения сезона эксплуатации автозимников.

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