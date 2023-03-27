Акушер-гинеколог стала победителем конкурса молодых медиков Якутии

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

В Якутии завершился ежегодный конкурс молодых медицинских специалистов «Профессия — жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Победителем в нем стала акушер-гинеколог Мария Прохорова, которая четвертый год работает в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. Она представила проект «Школа матери и ребенка».

По словам Марии Прохоровой, идея создания Школы матери и ребенка родилась еще в прошлом году. Проект направлен на улучшение здоровья матери и ребенка, а также ликвидацию отрицательных последствий во время беременности, родов и в послеродовый период.

«Мы планируем проведение совместных проектов с известными мамами-блогерами. Во время обучения беременные женщины и семьи, планирующие беременность, получат теоретические и практические знания о здоровом образе жизни, правильном питании, о физиологических и психологических методах для подготовки к благополучному течению беременности и родов, будут осваивать упражнения для физической нагрузки и правильного дыхания, интимную гимнастику. В школе также будет проводиться информирование и консультирование женщин о мерах государственной поддержки семей с детьми в России», — рассказала акушер-гинеколог.

Отмечается, что при успешном завершении курса женщинам будут выдавать сертификат о прохождении подготовки в школе матери и ребенка «Территория женского счастья».

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