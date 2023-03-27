Якутянин попросил знакомого присмотреть за квартирой, а тот похитил якутский нож и инструменты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть полиции Кобяйского района поступило заявление от местного жителя о хищении имущества из квартиры, сообщает МВД по Якутии.

Мужчина уезжал на заработки в Якутск, а когда вернулся, обнаружил, что из дома похищен якутский нож, а также несколько строительных инструментов.

Оказалось, что на время своего отсутствия попросил своего 46-летнего знакомого присмотреть за квартирой и отдал тому ключи. Естественно, что оперативники сразу заподозрили временного жильца.

Как выяснилось, проживая в квартире, знакомый совершал кражи имущества хозяина. Похищенные вещи он впоследствии сбывал, а деньги тратил на свои нужды. Заведено уголовное дело по статье «кража».

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