Отключения света, воды и газа в Якутске на 27 марта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕДДС Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами в понедельник, 27 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Бекетова, 29, ул. Кулаковского, 4/1, ул. Дачная, 35 - 65, СОТ «Сайлык», СОТ «Зодчий-1», Покровский тр., 9 км, ул. Сибирская, 63/1, ул. Кальвица, 2/1 - 6/2, ул. Гольминка, ул. Лесозаводская, ДСК «Труд», ул. Очиченко, 3/23, ул. Молодежная, ул. Подгорная, переулок Сосновый.

09.30 – 15.30 - Сергеляхское ш., 4 км, ул. Я. Потапова, 6 - 21, ул. Гимеинская (частично), ул. Шевченко, 1, 3а, ул. Лермонтова, 164 - 172.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

09.00 – 13.00 – ул. Можайского, 21/2.

09.30 – 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского, 7/1, 7/3.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключении холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Три Сосны, 4, ул. Билибина, 1/2, Вилюйский тр., 5 км, к1, мкр. Борисовка-3, 1а, 1б, 1в, 1д, 2а, 2б, 2в, 2д, 3а, 3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4д, 4а, 4в, 5а, 5в, 6а, 7а, 8а.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 12.00 – ГРП-88, 74, 126.

13.30 – 17.00 – ГРП-186, ООО «Меркало».

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