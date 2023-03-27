В Якутске начали капремонт линий электропередачи

Фото: Якутскэнерго

В рамках ремонтной программы на 2023 год энергетики приступили к проведению плановых работ в Якутске по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи.

Об этом сообщает ЦЭС ПАО «Якутскэнерго».

– В рамках текущей ремонтной программы на воздушных линиях ВЛ-6-10 кВ будет заменена 451 опора и более 80 км самонесущих изолированных проводов, — сообщил начальник Центрального района электрических сетей Алексей Березовский.

До конца марта в Якутске будут заменены 70 опор и 13 км проводов на воздушных линиях, питающих часть улиц Автодорожная, Чернышевского, Покровский тракт 4 км, а также район Гимеина.

Отмечается, что во время проведения ремонтных работ в будние дни в дневное время будут вводиться ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь все плановые работы в рамках ремонтной программы направлены на повышение качества электроснабжения и на профилактику возникновений технологических нарушений.

Ранее сообщалось, что во время проведения ремонтных работ с 20 по 31 марта будет произведено ограничение электроснабжения потребителей в дневное время в некоторых населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов, а также в селе Дая-Амга Таттинского улуса.

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