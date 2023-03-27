В Якутии выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 27 марта в Якутии зарегистрирован 81 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 50 случаев, в Мирнинском районе — 5 случаев, в Абыйском, Ленском, Томпонском, Усть-Алданском районах — по 3 случая, в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Алданском, Амгинском, Горном, Кобяйском, Намском, Олекминском, Среднеколымском, Хангаласском районах — по 1 случаю

За сутки лабораториями республики проведено 463 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 798 605 тестов.

За последние сутки госпитализировано 12 человек, выздоровело 152 человека. Лечение в стационарах получают 13,0% больных, в амбулаторных условиях — 87,0%. Из 133 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 20,3%.

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