В понедельник, 27 марта, в Якутске ожидается +2 градуса

Фото: KP.RU

В первый день предстоящей рабочей недели столбик термометра в Якутске поднимется выше нуля.

– Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с. Ночью -15-17°, днем 0 +2°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 26 марта в Якутске метеорологи зафиксировали минус 2 градуса и ветер со скоростью 4 метра в секунду.

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