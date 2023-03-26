Якутские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате России по мас-рестлингу

Фото: "Спорт Якутии"

В Уфе проходит чемпионат и первенство России по мас-рестлингу. Сборная Якутии завоевала 20 наград, 7 из них с золотым отливом, сообщает «Спорт Якутии».

Первое золото родной республике принесла Марианна Ушницкая. В категории до 50 кг она одолела представительницу Чувашии Юлию Маслову.

Фото: "Спорт Якутии"

В весе до 70 килограмм с чемпионством можно поздравить Элеонору Антонову, одолевшую в финале якутянку Алину Пятыкину.

Первое место среди мужчин до 70 килограмм занял Константин Жирков, в этом же весе третье место занял Ньургун Антонов. Победителем в категории до 80 кг стал Егор Гуляев, на третьем месте – Владимир Трофимов.

Среди тяжеловесов до 105 кг выиграл якутянин Дмитрий Попов.

Фото: "Спорт Якутии"

Наталья Черноградская стала лучшей среди девушек до 55 кг, ее коллега по команде Анастасия Соколова на третьем месте.

В категории до 75 кг Ирина Севрюк на первом месте, Лия Плотникова – на третьем.

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