В центре Якутска обнаружена утечка газа

Фото: пресс-служба администрации Якутска

В центре Якутска произошла утечка газа на перекрестке улиц Кирова и Лермонтова, сообщает пресс-служба мэрии.

В начале рабочей недели с 09:00 часов будет осложнено движение по улице Лермонтова в сторону Дзержинского.

– Автолюбителей просим выстроить альтернативные пути при прохождении перекрёстка улиц Кирова – Лермонтова. Пешеходов просим для пересечения улицы Лермонтова использовать пешеходный переход, расположенный на стороне дома Лермонтова, 49, – предупреждают в администрации города.

В данное время сотрудники «Сахатранснефтегаза» проводят обход места происшествия.

– Сейчас составлен план. Утром 27 марта, в понедельник, будут начаты аварийно-восстановительные работы по локализации места утечки. Просим горожан и автолюбителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, — сообщил начальник пресс-службы компании Василий Амбросьев.

В зависимости от характера и места утечки газа могут быть временные ограничения подача газа к следующим объектам: ГРП-14 «ул. Короленко», ГРП-40 «72 квартал», ГРП-9 стадион «Туймаада», ГРП-137 Плавательный бассейн «Чолбон», ГРПШ-21 м-н «Солнечная Туймаада», ГРПШ-36 ул. Лермонтова, 62/4 ТЦ «Айсберг», ГРПШ-54 «Еврейское кладбище» Лермонтова, 80, ГРПШ-115 «ГСПК Айан» Лермонтова, 58/2, ГРПШ-107 «ПКиО» Лермонтова, 62/2.

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