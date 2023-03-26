В Якутске восстановлено электроснабжение поселка Геологов

В Якутске восстановлено электроснабжение по улицам Билибина и Ильменская Фото: Иван МАКЕЕВ

Энергетики восстановили подачу электроэнергии домов по улицам Билибина и Ильменская, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

Сегодня в 11-м часу утра прервалось электроснабжение в части домов в Сайсарском округе. Ремонтная бригада обнаружила дефект на вводном кабеле ЛЭП, питающийся от КТП «магазин поселок Геологов».

В 15:23 энергетики завершили восстановительные работы.

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