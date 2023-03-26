В Якутске произошло аварийное отключение света по улицам Билибина и Ильменской

Фото: 2ГИС

Энергетики восстанавливают электроснабжения домов в Якутске по улице Билибина и частично на Ильменской, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

В воскресенье, 26 марта, в 10:08 отключилась воздушная линия электропередачи Л-Маяковского, питающаяся с РП-10.

В ходе осмотра выявлен дефект на вводном кабеле ЛЭП. Бригада энергетиков устраняет нарушение. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

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