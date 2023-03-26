Летние лагеря Якутии готовятся принять более 58 тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутии рассмотрели вопросы по организации отдыха и оздоровления детей. Всего в республике 521 летний лагерь, где ожидают приезда более 58,6 тысяч детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во всех районах и городских округах Якутии насчитывается 426 лагерей с дневным пребыванием, 38 загородных стационарных лагерей, 39 лагерей труда и отдыха, 18 палаточных лагерей. Все они уже начали подготовку к летнему сезону: подают заявления на получение санитарно-эпидемиологических заключений, сотрудники проходят медицинский осмотр, санитарно-гигиеническую подготовку, вакцинацию.

С этого года по указу главы Якутии Айсена Николаева детям из семей военнослужащих от 6,5 до 18 лет предоставляются бесплатные путевки в центр «Сосновый бор», загородные лагеря «Кэскил», «Связист», Малая академия наук республики, центр «Сир уустара» в селе Кемпендяй Сунтарского улуса. Кроме того, муниципальным образованиям до 10 мая направят субсидию для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей военнослужащих.

В этом году на отдых за пределы республики отправятся более 840 детей с полной оплатой стоимости путевки и частичной оплатой стоимости проезда.

Заместитель председателя правительства Сергей Местников поручил до 20 апреля завершить работу по заключению соглашений. Также он поручил Минобрнауки с Минтрансом проработать вопрос перевозки детей из районов в лагеря Якутска и за пределы республики.

Ведется работа по выделению субсидии за счет средств государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года».

ong>Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.