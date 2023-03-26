В Вилюйске пожар повредил частный дом

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Днем 25 марта в административном центре Вилюйского района в частном секторе по улице Чапаева произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

В четвертом часу дня пожарный расчет прибыл к месту вызова, к тому моменту дом горел открытым пламенем. Огонь повредил дом, машину и гараж на общей площади 114 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Причина происшествия, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

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