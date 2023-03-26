В Якутии выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 26 марта в Якутии зарегистрировано выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

За сутки в Якутске обнаружено 52 случая, в Усть-Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Абыйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Амгинском, Намском, Нижнеколымском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-Янском, Хангаласском, Чурапчинском районах – от 1 до 6 случаев.

Лаборатории республики провели 1 108 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 798 142 теста. Госпитализировано 7 человек, выздоровело 29.

Первым компонентом привиты 722 219 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 632 человека, или 77,3% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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