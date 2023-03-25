Глава Якутии проверил подготовку к безопасному прохождению весеннего половодья в Среднеколымском районе

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев провел в Среднеколымске совещание, где проверил подготовку к безопасному прохождению весеннего половодья, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По его словам, паводок на реке Колыма традиционно ожидается непростой. Участок от Зырянки до Среднеколымска является одним их самых сложных в республике, здесь каждый год возникают заторные явления, которые представляют угрозу для ряда населенных пунктов.

«С учетом этого слаженность, координация работ всех служб – муниципальных, региональных и федеральных – должны быть максимальными. Во время весеннего ледохода ситуация меняется даже не по часам, а по минутам», — подчеркнул глава.

В последний раз сильнейшее наводнение здесь было в 2018 году. В зону возможного затопления попадают пять населенных пунктов: Среднеколымск, Налимск, Аргахтах, Сватай и Березовка. Однако это лишь предварительная оценка. Долгосрочный прогноз сроков вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья будет выпущен 14 апреля. А еще все будет зависеть от погоды, объясняет заместитель начальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик.

Руководитель Ленского БВУ Росводресурсов Петр Аргунов доложил, что на реке Колыма предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда, зачернению будут проводиться с 5 апреля по 5 мая. На территории Среднеколымского района эти работы проводятся на пяти затороопасных участках более 10 лет и показали свою эффективность.

Также Петр Аргунов сообщил, что на прохождение весеннего половодья влияют попуски Колымкой ГЭС, расположенной на территории Магаданской области. Предполоводных попусков в этом году не будет. По согласованию попуски воды с Колымской ГЭС будут проводиться только для осуществления северного завоза.

В целом в Якутии в зону вероятного затопления попадают 123 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований. Чтобы обеспечить безопасный пропуск паводковых вод и минимизировать возможный ущерб, направлено почти 200 миллионов рублей, в том числе почти 120 миллионов предусмотрено в государственном бюджете республики. Еще свыше 70 миллионов выделено из федерального бюджета. Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей.

На совещании главе республики доложили, что во время паводка будет задействована группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе 16 654 человек, 3309 единиц техники, 556 плавсредств, 24 единиц авиационной техники, в том числе 8 беспилотников.

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