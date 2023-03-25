В Якутске установили первую сваю спортивного зала единоборств

Фото: Анастасия РЫЖИКОВА

25 марта в Якутске на строительной площадке на улице Губина состоялась торжественная церемония установки первой сваи спортивного зала единоборств, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

Фото: Анастасия РЫЖИКОВА

«Очень рад, что сегодня мы устанавливаем первую сваю нового спортивного зала, в котором дети, молодежь будут заниматься самбо и дзюдо. У нас в республике большие традиции в борьбе, мы должны больше строить спортивных объектов в городе, давать ребятам возможность расти и развиваться, достигать спортивных успехов», — отметил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Фото: Анастасия РЫЖИКОВА

Общая площадь спортсооружения составит 1286 кв.м., где будет предусмотрен зал единоборств на 417 кв.м. Согласно планам, объект будет введен уже в 2024 году — к международным играм «Дети Азии».

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