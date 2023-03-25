В Якутии изучили влияние магнитных бурь на дорожно-транспортные происшествия

Фото: пресс-служба СВФУ

Магистрант Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Кыталыына Копырина изучила влияние магнитных бурь на дорожно-транспортные происшествия, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению магистранта, одной из возможных причин увеличения количества ДТП является заторможенность скорости реакции человека и его психофизического состояния из-за изменений геомагнитного поля Земли в результате активности Солнца.

Магнитные бури — это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности. Большое влияние магнитные бури оказывают на организм человека, и особенно на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула Кыталыына Копырина.

«Во время магнитной бури ухудшается кислородный обмен в результате нехватки кислорода. В первую очередь на это реагируют мозг и нервные окончания, что приводит к изменению работы всего организма. Это может быть одной из причин дорожно-транспортных происшествий», — сказала она.

В ходе работы девушка обработала статистические данные УГИБДД МВД по Якутии, изучила влияние геомагнитных возмущений на рост ДТП, провела статистическую обработку журнала наблюдений лаборатории Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера.

Магистрант собрала данные за последние 7 лет —с 2015 по 2021 год по месяцам о количестве ДТП в городе Якутске, а также информацию с журнала наблюдения за магнитными бурями. На их основе можно сделать вывод, что максимальное количество дорожно-транспортных происшествий приходится на 2018 год — количество составило 492, а минимальное на 2020 год — 346.

«Максимальная геомагнитная активность наблюдается в 2018 году, минимальная в 2019. Большее число ДТП приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь с большим числом наблюдаемых магнитных бурь. Результаты исследований показали, что магнитные бури оказывают влияние на ДТП, что значительно увеличивает их число», — резюмирует Кыталыына Копырина.

С этим проектом магистрант заняла первое место в конкурсе «зеленых» молодежных научных проектов, который состоялся на площадке научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты стартовала 22 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

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