Именитые гимнастки Лала Крамаренко и Ксения Дудкина провели мастер-класс для юных якутян

Фото: «Муус Устар»

24 марта чемпионка мира Лала Крамаренко и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина провели мастер-класс для юных якутян в в рамках молодежного фестиваля «Муус Устар», сообщает ЯСИА.

Фото: «Муус Устар»

«Безусловно очень важно проводить такие фестивали, как в Якутске, чтобы девчонки и мальчишки получали новые знания и эмоции. Ребята молодцы. Они все учатся, развиваются. Поэтому я хочу пожелать им дальнейших успехов, чтобы у них все получилось, и они попадали в сборную России и показывали хорошие результаты», — поделилась Лала Крамаренко.

Гимнастка выступит сегодня на финальном мероприятии молодежного фестиваля «Муус Устар» в ЦСП «Триумф».

Фото: «Муус Устар»

Также советами поделилась с воспитанниками якутской школы художественной гимнастики чемпионка Олимпиады 2012 года Ксения Дудкина.

Фестиваль «Муус Устар» проходит в Якутске 24–25 марта. В этом году программа мероприятия посвящена 12 направлениям.

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