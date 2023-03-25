В Якутске начался фестиваль воздушных змеев

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25 марта с 12 часов в городе Якутске началось шоу воздушных змеев, которое проводится в рамках молодежного фестиваля «Муус устар».

Участники шоу запустят в небо огромного 30-метрого кита, 25-метрового дракона, двух морских скатов, стаю осьминогов, огромного кота, ящерицу и другие фигуры.

«Наше шоу оценят не только дети и молодежь, но и, как показывает практика, взрослые – они на таком мероприятии тоже становятся детьми», — говорит руководитель клуба любителей воздушных змеев «PROKITE» Михаил Лоськов.

Клуб существует с 2003 года, и за это время его члены успели поучаствовать на фестивалях по всему миру – побывали во Франции, Германии, Италии, Голландии и других. Якутию же они посетили впервые в рамках молодежного фестиваля «Муус устар».

Как сообщают организаторы фестиваля, воздушные змеи будут радовать жителей Якутска вплоть до самого вечера. Всего планируется запустить до 30 летательных аппаратов.

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