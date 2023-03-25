Власти Якутска утвердили мастер-план города

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Мастер-план Якутска утвержден распоряжением мэра города Евгения Григорьева на основании указа главы республики о развитии столицы до 2032 года, сообщила 24 марта пресс-служба мэрии города.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что мастер-план города Якутска – это основа планирования не только градостроительного развития столицы, но и основа планирования жизни.

Проект начался 17 ноября 2021 года. 8 февраля 2022 года стартовал открытый всероссийский конкурс на разработку мастер-плана города Якутска для решения стратегических задач по развитию территории с экстремальными климатическими условиями.

С 1 февраля до 20 марта 2022 года был проведен опрос жителей столицы с целью выявить общественное мнение о потенциале будущего города, уровне качества жизни и городской среды, узнать об инфраструктурных и социальных проблемах. Результаты опроса легли в основу технического задания для участников конкурса. Летом состоялся установочный семинар финалистов. Команды работали в тесном контакте с руководством региона и города.

13 июля 2022 года подвели итоги открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана города Якутска. Решением жюри победителем конкурса стал консорциум под лидерством ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Цель мастер-плана города Якутска заключается в формировании единого планировочного каркаса города, который позволяет систематизировано решать главную задачу развития территории: оптимизацию использования ресурсов резидентов, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни населения (основной цели градостроительной деятельности).

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