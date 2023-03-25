В Якутии выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 25 марта в Якутии зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 56 случаев, в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Алданском районах — по 3 случая, в Абыйском, Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Томпонском районах — по 2 случая, в Амгинском, Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Олекминском, Усть-Янском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 319 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 797 034 теста.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 64 человека. Лечение в стационарах получают 12,1% больных, в амбулаторных условиях — 87,9%. Из 133 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,6%.

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