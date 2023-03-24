Власти Якутии высказались против полного запрета вейпов

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Министр предпринимательства Якутии Тимур Ханды не согласен с идеей полного запрета вейпов. С таким предложением накануне выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин: он заявил, что власти должны «спасать детей» путем возможного запрета курительных приспособлений. Но Ханды считает, что полный их запрет навредит малому бизнесу.

«Известно, что вейпы наряду с обычными сигаретами наносят большой урон здоровью, особенно организму детей. Однако полный запрет вейпов может нанести вред малому бизнесу, ведь только в одном Якутске более 100 магазинов, продающих такого рода товары. Также это будет означать недобор налогов и уход бизнеса в теневой сектор, продажу несертифицированных, еще более опасных устройств и жидкостей к ним «из под полы»», – отметил министр.

Вместо запрета Ханды предложил строго регулировать продажу вейпов несовершеннолетним. Также министр допускает повышение акцизов на сигареты и вейпы.

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