В Якутии мошенники атаковали студентов

Фото: МВД Якутии

В Якутии аферисты осадили студентов: сразу пятеро молодых людей за последние сутки обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. В общей сложности их обманули на 355 тысяч рублей.

Одной из жертв преступников стала 23-летняя студентка СВФУ, которую убедили оформить кредит на 256 тысяч рублей, чтобы якобы уберечь свои средства от мошенников. Деньги ее, разумеется, попросили перевести на сторонний счет. В итоге студентка осталась и без средств, и с кредитом.

Еще две девушки, 17 и 18 лет, были обмануты при покупке обуви через соцсети по полной предоплате. Они внесли за свои покупки 13 и 19 тысяч рублей, но товар, конечно же, не увидели. Еще одного 20-летнего студента похожим образом обманули при покупке ноутбука за 40 тысяч рублей, а 20-летняя студентка медколледжа заплатила 26 тысяч за «липовые» курсы дополнительного образования.

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