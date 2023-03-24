В Якутии осудили мужчину, который пытался выставить убийство несчастным случаем

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии вынесли приговор жителю Эвено-Бытантайского района по делу об убийстве. Мужчина зарезал ножом девушку, а в ходе следствия пытался убедить правоохранителей, что это был несчастный случай. Несмотря на эти попытки, якутянина признали виновным именно по статье об убийстве.

Трагедия произошла в мае прошлого года в селе Батагай-Алыта. Пьяный якутянин ударил ножом в грудь девушку и та почти сразу скончалась от ранения. Когда убийцу задержали, тот отказался признать вину: вместо этого мужчина настаивал, что нож случайно вонзился в грудь девушку, когда он неосторожно повернулся в ее сторону.

Гособвинитель, в свою очередь, представил на суде доказательства того, что убийство было умышленным. Их изучили присяжные, и согласились с доводами обвинения. В итоге якутянина отправили на 9,5 лет в колонию строгого режима.

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