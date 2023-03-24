Пользователи 2Гис выбрали лучшие заведения общепита в Якутске

Фото: 2Гис
Сервис 2ГИС назвал 14 лучших заведений общепита в Якутске. Лидеров определили на основе предпочтений 489 тысяч пользователей геосервиса — жителей и гостей города. Заведения стали обладателями «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей.
Их выбрали из 620 мест в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и точки стритфуда.
Алгоритм геосервиса рассчитал, какие заведения за последний год жители и гости Якутска чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали и позитивно оценивали в отзывах. Среди отзывов наибольшее влияние имели экспертные — от авторов, кто много пишет про общепит.
Лучшие заведения 2022 года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе. Чтобы найти победителей, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать её кнопку на стартовом экране.
В Якутске обладателями «Премии 2ГИС» 2022 года стали по три заведения среди кафе, баров, кондитерских и кофеен, по одному — среди ресторанов и в сегменте стритфуда.
Кафе:
Кафе «Ели-пили»
Кафе «Doma»
Кафе «Ереван»
Бары:
Бар «Мечтатели»
Бар «Пара бокалов»
Бар «Small talk»
Кондитерские:
Японская пекарня-кондитерская «Ojisan Мияко»
Кондитерская «Kuzmin’s cake»
Кондитерская «Aitaline cake»
Кофейни:
Кофейня «Бодрый день»
Кофейня Dr.Coffee
Бар «Perfetto»
Ресторан:
«Бекетовъ»
Стритфуд:
Coffee pit-stop
Кроме Якутска, «Премию 2ГИС» по итогам 2022 года заведениям общепита вручают в 30 городах России, а также в Астане и Алматы в Казахстане и в Бишкеке в Киргизии.
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