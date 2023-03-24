Пользователи 2Гис выбрали лучшие заведения общепита в Якутске

Фото: 2Гис

Сервис 2ГИС назвал 14 лучших заведений общепита в Якутске. Лидеров определили на основе предпочтений 489 тысяч пользователей геосервиса — жителей и гостей города. Заведения стали обладателями «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей.

Их выбрали из 620 мест в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и точки стритфуда.

Как выбирали?

Алгоритм геосервиса рассчитал, какие заведения за последний год жители и гости Якутска чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали и позитивно оценивали в отзывах. Среди отзывов наибольшее влияние имели экспертные — от авторов, кто много пишет про общепит.

Лучшие заведения 2022 года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе. Чтобы найти победителей, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать её кнопку на стартовом экране.

Кто победил?

В Якутске обладателями «Премии 2ГИС» 2022 года стали по три заведения среди кафе, баров, кондитерских и кофеен, по одному — среди ресторанов и в сегменте стритфуда.

Кафе:

Кафе «Ели-пили»

Кафе «Doma»

Кафе «Ереван»

Бары:

Бар «Мечтатели»

Бар «Пара бокалов»

Бар «Small talk»

Кондитерские:

Японская пекарня-кондитерская «Ojisan Мияко»

Кондитерская «Kuzmin’s cake»

Кондитерская «Aitaline cake»

Кофейни:

Кофейня «Бодрый день»

Кофейня Dr.Coffee

Бар «Perfetto»

Ресторан:

«Бекетовъ»

Стритфуд:

Coffee pit-stop

Кроме Якутска, «Премию 2ГИС» по итогам 2022 года заведениям общепита вручают в 30 городах России, а также в Астане и Алматы в Казахстане и в Бишкеке в Киргизии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.