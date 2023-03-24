Глава Якутии Айсен Николаев и олимпийский чемпион Никита Нагорный дали Гонкам ГТО

Фото: ЯСИА

24 марта глава Якутии Айсен Николаев и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный дали старт Гонкам Всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО «Молодежь Якутии! Мы ГоТОвы!», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соревнования проходят в рамках молодежного фестиваля «Муус Устар», который является площадкой для множества мероприятий для молодежи, открытия новых талантов и реализации их проектов.

Фото: ЯСИА

«Я всегда мечтал, чтобы у нас были такие праздники, которые объединяют абсолютно всех и в городе, и в регионе. Сегодня я с гордостью принимаю участие в открытии соревнований Гонки ГТО, для меня большая честь быть на таком масштабном фестивале „Муус Устар“ в Якутии. Я очень рад быть участником яркого праздника. Желаю спортсменам получить удовольствие от выступлений и показать максимальный результат», – обратился к значкистам ГТО Никита Нагорный.

В соревнованиях принимают участие 125 лучших спортсменов и физкультурников республики от 18 до 29 лет, обладающих золотыми, серебряными и бронзовыми значки ГТО.

Фото: ЯСИА

На финальных соревнованиях юноши и девушки пройдут эстафету из испытаний комплекса ГТО: челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки через нарты, финишный бег на 30 метров и другие тесты.

Почетными гостями Гонки в Якутии стали олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Камила Валиева, Ксения Дудкина, призер олимпийских игр Дарья Нагорная и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко.

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