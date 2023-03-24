В Якутии пресекли продажу щуки без ветеринарно-санитарных документов

Фото: архив управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии

В декабре прошлого года стало известно, что в Якутию для одного из местных индивидуальных предпринимателей поступила рыбная продукция неизвестного происхождения, сообщают пресс-службы управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии.

Оборот этот рыбы осуществляло общество с ограниченной ответственностью из Липецкой области.

Индивидуальный предприниматель в ходе анализа системы «Меркурий» признался, что это общество действительно поставило ему мороженую щуку в объеме 40 тонн.

Как оказалось, эта мороженая щука в объеме 40 тонн была изготовлена без сырья в холодильном складе — на площадке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю из Волгоградской области. Причем на ее производство им было затрачено не более 10 минут.

Таким образом, эту щуку продавали в пищу людям без документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья.

Инспекторы Россельхознадзора в январе этого года аннулировали производственные сертификаты, что позволило пресечь дальнейшую продажу потенциально небезопасной рыбной продукции. Площадку индивидуального предпринимателя из Волгоградской области исключили из реестра аттестованных предприятий.

Оставшуюся рыбу в количестве 11,5 тонн якутский предприниматель изъял из обращения и направил обратно поставщику. Но тот, узнав, что производственные сертификаты были аннулированы и рыбу дальше нельзя пускать в оборот, отказался принимать партию груза.

Узнав об этом, якутский предприниматель в конце февраля самостоятельно уничтожил потенциально опасную рыбную продукцию в количестве 11,5 тонн.

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