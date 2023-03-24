Президент России Владимир Путин отправил приветствие участникам молодежного фестиваля «Муус Устар» в Якутии

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля «Муус Устар» в Якутии по случаю его открытия.

Он отметил, что в эти дни Якутск становится центром притяжения для энергичных, целеустремленных юношей и девушек — представителей разных профессий и увлечений, предоставляет им отличные возможности заявить о себе, своих талантах и способностях, поучаствовать в интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях.

«Вы по достоинству оцените красоту и мощь северной природы, познакомитесь с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих здесь народов», — добавил президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что интересная и насыщенная программа форума, теплая, неформальная атмосфера и позитивный настрой превратят фестиваль «Муус Устар» в яркий, незабываемый праздник искреннего, дружеского общения и подарят гостям и участникам самые приятные эмоции. Глава страны пожелал всем успехов, удачи и всего наилучшего.

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