Специалист потребительского кооператива в Якутии украла более ста тысяч рублей из кассы

Фото: прокуратура Якутии

Специалист одного из сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Мегино-Кангаласского района подозревается в хищении средств организации, сообщает прокуратура Якутии.

Отчаянно нуждаясь в деньгах, она пошла на крайние меры. Так как за ее работой руководство особо не следило, она, имея доступ к кассе, похитила более 102 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.