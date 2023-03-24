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НовостиПроисшествия24 марта 2023 3:08

Специалист потребительского кооператива в Якутии украла более ста тысяч рублей из кассы

Руководство не следило за ее работой, а у нее был доступ к кассе
Михаил ГОРОХОВ
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Специалист одного из сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Мегино-Кангаласского района подозревается в хищении средств организации, сообщает прокуратура Якутии.

Отчаянно нуждаясь в деньгах, она пошла на крайние меры. Так как за ее работой руководство особо не следило, она, имея доступ к кассе, похитила более 102 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

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