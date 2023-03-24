Пожарные спасли троих человек в Ленске Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Утром в пятницу, 24 марта, в городе Ленске на улице Чапаева произошел пожар в частично расселенном двухэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:16. Пожарные прибыли на место через четыре минуты. К тому моменту из-под кровли шел дым.

Огонь повредил стены, потолок, лестничный марш во втором подъезде на площади 40 кв.м, а также квартиру на площади 20 кв.м. Общая площадь пожара — 60 кв.м.

Пожарные спасли троих человек.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники.

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