В Якутии за сутки выявили 91 новый случай коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 24 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 55 заболевших ковидом. В Ленском районе — шесть случаев, в Усть-Алданском — пять, в Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском — по четыре, в Алданском, Мирнинском, Сунтарском — по три, в Абыйском — два, в Амгинском, Хангаласском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1432 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 795 715 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализированы 11 человек, выздоровели 182.

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