В Якутии перед судом ответит ревнивец, таскавший возлюбленную за волосы

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Среднеколымского района обвиняется в применении насильственных действий в отношении знакомой, причинивших ей физическую боль, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

А именно он напал на нее, схватил за волосы и, дергая, сдавил шею рукой, а потом ударил кулаком в челюсть. Причиной нападения на женщину стала ревность. Инцидент произошел в январе 2023 года в одном из жилых домов Среднеколымска.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ — совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

Материалы направлены в суд.

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