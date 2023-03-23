В Якутске в марте выпало рекордное количество снега

Фото: Якутское УГМС

В Якутске был зафиксирован рекорд по количеству выпавшего снега в марте. По данным синоптиков, в городе высыпало 21,7 мм снега, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году – тогда выпало 20,4 мм.

Отметим, что нормой для этого времени года считается выпадение не более 6 мм снега. Однако за одну лишь вторую декаду марта в Якутске выпало 10 мм снега.

«Такое бывает очень редко. Все снегозапасы у нас обычно формируются осенью, в начале зимы, но в этом году исключение, потому что конец февраля и начало марта характеризовались активной циклонической деятельностью на территории центральных, западных и южных районов», — отметила синоптик Татьяна Маршалик.

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