В якутском Ил Тумэне прошел круглый стол о субсидиях и льготах по оплате ЖКУ

Фото: пресс-служба ЛДПР

В якутском Госсобрании Ил Тумэн прошел круглый стол по теме «Поддержка населения в части оплаты коммунальных услуг». Депутат Гаврил Парахин высказал мнение, что большинство якутян должны получать субсидии на оплату ЖКХ, а для этого необходимо вносить изменения в существующие законы.

«Если у семьи расходы на ЖКУ больше 15%, то при выделении субсидии не учитывать в доходы пособия на детей и увеличить срок предоставления субсидий до 1 года. А также учитывать доходы только зарегистрированных граждан. Для пенсионеров старше 70 лет компенсация взносов за капремонт должна быть 100% – независимо от того одинокий он или нет», – предложил Парахин.

Депутат также добавил, что в июле этого года не произойдет повышения коммунальных тарифов.Нынешние цены на ЖКУ будут действовать следующие полтора года.

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