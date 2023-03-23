Глава Якутии провел международную конференцию о таянии вечной мерзлоты

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев поучаствовал в Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В республику приехали эксперты из ряда стран, в числе которых Китай, США, Индия, Япония и Бразилия. Николаев по итогам встречи провел пресс-конференцию с иностранными журналистами.

«Вопрос изменения климата волнует все человечество. Уверен, что проведение такой конференции будет способствовать обмену научными знаниями между учеными и поможет человечеству более эффективно отвечать на те вызовы, которые перед нами ставит изменение климата. Значительная часть России находится в зоне вечной мерзлоты, в том числе практически вся часть Якутии. Потому изучение вечной мерзлоты в стране ведётся в серьёзном масштабе», — отметил глава.

Айсен Николаев также подчеркнул, что сейчас перспективные исследования в этом направлении ведутся в СВФУ им. Аммосова, Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутском НИИ сельского хозяйства и Институте мерзлотоведения. Также в этом году Росгидромет начнет мониторинг состояния вечной мерзлоты в республике.

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