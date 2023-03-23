В Якутске завтра вечером проведут плановые отключения электричества

Фото: «Якутскэнерго»

В ПАО «Якутскэнерго» проинформировали об отключениях электричества, которые пройдут в Якутске завтра, 24 марта. Они намечены на вечер – свет будут отключать в 22:00, и по плану электроснабжение восстановят за полчаса.

Отключение связано со строительством новой линии электропередачи 110 кВ «ЯГРЭС Новая-Радиоцентр с отпайками». Завтра вечером пройдут оперативные переключения сетей.

«Данные переключения затронут потребителей, проживающих в районе микрорайона Радиоцентр, Сатал, Жатай, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка, Кангалассы, Намцы, Хомустах, Харыйалах», – отметили в «Якутскэнерго».

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