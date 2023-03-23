В Якутске и пригородах вечером 24 марта ограничат электроснабжение

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей

24 марта с 22:00 до 22:30 вечера произойдут кратковременные ограничения электроснабжения в городе Якутска и его пригородах, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Ограничения коснутся потребителей, проживающих в районе микрорайона Радиоцентр, Сатал, Жатай, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка, Кангалассы, Намцы, Хомустах, Харыйалах.

Оперативные переключения произойдут в связи со строительством новой линии электропередачи 110 кВ «ЯГРЭС Новая-Радиоцентр с отпайками». Потребителей просят отнестись с пониманием к кратковременным ограничениям, которые необходимы для организации схемы электроснабжения.

«Новые ЛЭП позволят повысить надежность энергоснабжения города Якутск и близлежащих населенных пунктов», — отметил начальник Центрального района электрических сетей Алексей Березовский.

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