С июня авиакомпания «Якутия» откроет рейсы из Якутска в Нижневартовск

Фото: пресс-служба АК "Якутия"

В середине лета откроется новый маршрут Якутск – Нижневартовск – Москва, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

Нижневартовск – город Ханты-Мансийского автономного округа на берегу реки Обь. В этот населенный пункт из Якутска рейсы ЯК-477/478 начнут выполняться с 22 марта по 28 сентября еженедельно по четвергам.

Согласно утвержденному расписанию, из Якутска борт будет отправляться в 11:40 и уже в 11:40 прибудет в Нижневартовск. В 12:50 пассажиры «Якутии» покинут город , прибытие в Москву планируется в 15:00.

В обратный путь самолет из Москвы вылетит уже в 16:00 и приземлится в Нижневартовске в 21:25. Отсюда в 22:40 направится в Якутск, куда прибудет в 06:30 следующего дня.

Продажа билетов в авиакассах города и на сайте авиаперевозчика уже открыта. Стоимость билетов: - Якутск – Нижневартовск от 18 000 руб. - Якутск – Москва от 24 000 руб. - Нижневартовск – Москва от 10 000 руб.

Подробнее о рейсах можно узнать в сall-центре авиакомпании: 8 800 700 2190.

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