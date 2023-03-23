В Якутске произошел пожар в частном доме

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Вечером 22 марта в Якутске произошел пожар в одноэтажном частном доме на улице Старый Покровский тракт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через семь минут после вызова к месту происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия дом горел открытым огнем по всей площади.

В результате пожара огнем повреждены частный дом и веранда по всей площади 56 кв.м. Благодаря оперативным действия пожарных спасен рядом стоящий частный гараж.

Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.