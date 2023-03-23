В девятиэтажке в центре Якутска из-за сигареты загорелся мусор на балконе

Фото: 2ГИС

Вечером в 19:25 в среду, 22 марта, в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Короленко в Якутске, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

На место прибыли 38 пожарных на восьми машинах.

Оказалось, загорелся мусор на балконе. К счастью, огонь был быстро потушен. Площадь повреждения — 0,1 кв.м. Ущерба нет.

Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Виновник — некая В. Шараборина. Это хозяйка, гость или сосед, не уточняется.

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