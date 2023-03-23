Нанесли более 39 ударов: в Якутии мужчина с женщиной до смерти избили третьего товарища

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Среднеколымске состоялся суд над местными жителями — мужчиной и женщиной, обвиняемыми в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ровно год назад, в середине марта 2022 года, обвиняемые вместе с третьим товарищем распивали алкоголь в одном из жилых домов в Среднеколымске. В ходе застолья между ними возникла ссора. И подсудимые, сговорившись и действуя вместе, избили третьего лишнего.

Они нанесли ему не менее 39 ударов по различным частям тела. В результате тот скончался от травм на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Суд приговорил мужчину к шести годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину — к шести годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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