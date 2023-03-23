СВФУ: в 2025 году Якутию ждет большое наводнение от накопления снега

Фото: пресс-служба СВФУ

22 марта участники Российско-азиатского консорциума арктических исследований обсудили совместные проекты в рамках научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба СВФУ.

Как отметил ректор СВФУ Анатолий Николаев, изменение климата, а также воздействие человека на окружающую среду остаются главными факторами, влияющими на мерзлоту. Потепление климата чревато таянием мерзлоты, что, в свою очередь, будет сказываться на жизнедеятельности человека.

На открытии мерзлотной части конференции директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк озвучил цифру — в 770 миллиардов долларов оценивается ущерб, если мерзлота начнет таять. Возможно, это еще заниженная цифра.

«В 2001 году в Якутии было разрушительное наводнение, в 2013 году — воды было катастрофически мало. Если отследить этот 12-летний цикл, то в 2025 году нам предстоит ожидать большой волны от накопления снега», — отметил заместитель ректора СВФУ по аналитической и экспертной деятельности Александр Кугаевский.

Напомним, Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит в Якутске на базе СВФУ. Более 500 представителей мирового научного сообщества, в том числе Китая, Казахстана, Киргызстана, Монголии, Индии, Бразилии, США и Японии должны выработать решения для минимизации последствий таяния мерзлоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии стартовала международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты (подробнее)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Якутия имеет все компетенции для изучения климата и вечной мерзлоты (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.