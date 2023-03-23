Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Якутия имеет все компетенции для изучения климата и вечной мерзлоты

Фото: ЯСИА

22 марта глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в пленарной части конференции международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, передает ЯСИА.

Министр иностранных дел поблагодарил правительство Якутии за инициативу проведения конференции, посвящённой изменению климата и таянию вечной мерзлоты.

«У региона есть все необходимые научные и прикладные компетенции в области климатической тематики и изучения криосферы. Министерство иностранных дел продолжит оказывать поддержку по налаживанию и поддержанию связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами. Сегодня это особенно актуально, учитывая, что по вине отдельных недружественных государств многие каналы официального дипломатического общения остаются заблокированными, либо ограничены самым минимальным набором обсуждаемых тем», — заявил Сергей Лавров.

Напомним, в конференции принимают участие более 500 представителей мирового научного сообщества, в том числе Китая, Казахстана, Киргызстана, Монголии, Индии, Бразилии, США и Японии. Они должны выработать решения для минимизации последствий таяния мерзлоты.

«Комплекс научных, экономических и политических факторов ведет к постоянному увеличению внимания международного сообщества к арктическому региону. Свою задачу видим в том, чтобы сделать все необходимое для сохранения мира и стабильности, повышению экологической устойчивости, обеспечения благоприятных условиях для социально-экономического развития арктической зоны РФ», — подчеркнул Лавров.

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Мероприятие станет регулярным и будет проводиться раз в два года.

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