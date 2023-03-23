В Якутии выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 23 марта в Якутии зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 61 случай, в Усть-Алданском районе — 12 случаев, в Сунтарском районе — 6 случаев, в Усть-Майском районе — 4 случая, в Ленском районе — 3 случая, в Абыйском, Амгинском, Верхневилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Таттинском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Алданском, Момском, Намском, Нижнеколымском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 685 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 794 283 теста.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 149 человек. Лечение в стационарах получают 11,5% больных, в амбулаторных условиях — 88,5%. Из 146 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 36,3%.

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