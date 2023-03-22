Якутскому зэку-отморозку ужесточили наказание из-за многочисленных нарушений и драки с надзирателем

Фото: прокуратура Якутии

Якутянину, отбывающему срок в колонии строгого режима, заменили режим содержания на тюремный. Зэк имеет крайне плохую репутацию: у него на счету больше сотни дисциплинарных взысканий, попытка подкупа надзирателя и даже драка с сотрудником исправительного учреждения.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина отбывает наказание за тяжкие телесные, повлекшие смерть потерпевшего. Попав в колонию, он попытался подкупить сотрудника, чтобы тот пронес ему в колонию мобильный телефон. Также заключенный совершил нападение на надзирателя.

Среди прочих нарушений зэка – многочисленные нарушения режимной дисциплины, из-за которых его больше шестидесяти раз отправляли в изолятор. Также за заключенным числится исковой долг размером больше миллиона, который тот игнорирует и не пытается отработать.

С учетом всех нарушений отморозка отправили в тюрьму, где он будет отбывать оставшийся трехлетний срок.

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