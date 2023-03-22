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НовостиОбщество22 марта 2023 8:30

Днем 23 марта в Якутске ожидается до минус 11 градусов

Также возможен небольшой снег
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 23 марта в столице республики ожидается небольшой снег, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер южный 3-8 м/с. Ночью -30-32°, днем -11-13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 19 градусов, ветер 2 м/с.

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