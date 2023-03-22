В библиотеках Якутска проходит неделя детской и юношеской книги

Фото: cbsykt.ru

С 21 по 27 марта в Централизованной библиотечной системе города Якутска проходит Неделя детской и юношеской книги, сообщает пресс-служба библиотеки.

Праздник детской книги «Книжкины именины» впервые был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля. 26 марта 1943 года в Москве состоялась большая встреча писателей и юных читателей. С тех самых пор традиционно Неделя детской книги проводится в дни весенних каникул в конце марта.

В этом году Неделя детской книги отмечает свое 80-летие. В рамках празднования недели в филиалах библиотечной сети каждый желающий может стать участником мероприятий, направленных на развитие и распространение идеи о важности художественной литературы для детей и молодого поколения.

Программа включает в себя выставки, подборки, обзоры лучших детских и подростковых книг, игры, викторины, конкурсы, театрализованные представления и многое другое.

Любители увлекательного сюжета, умственной активности, новых эмоций и впечатлений могут по достоинству оценить квест-игры.

Так, в библиотеке им. И.Д. Панаева (с. Хатассы) 23 марта с 12:00 пройдет квест-игра для детей от 6 лет «Путешествие в страну Сергея Михалкова».

Более подробно со списком интересующих мероприятий и условиями проводимых квестов можно ознакомиться по ссылке. Найти ближайшую, удобную по расположению библиотеку можно здесь.

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