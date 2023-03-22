Отключения света, тепла и газа в Якутске на 23 марта

График и адреса плановых отключений в Якутске на 23 марта Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 22 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Птицевод «Хоро», ул. Бутакова, 16/2, ул. Сунтарская, ул. Строителей, 5, ул. Пушкина, 24, ул. Шавкунова, 103, ул. Белое Озеро, ул. 1-я База, 41/3, ул. В. Манчаары, 16, ул. Песчаная, 108.

09.30 – 12.00 – ул. Габышева, 11 - 30, ул. Луговая, ул. Кольцевая, 2 - 117.

09.30 – 15.30 – ул. Чернышевского, 106/5.

14.00 – 16.00 – ул. Орджоникидзе, 7/2, 7/1, ул. Курашова, 24, ул. Ленина, 14, 16/1.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключении теплоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. 50 лет Сов. Армии, 53/4.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 12.00 – ул. Красильникова, 5/2, 7 (МКЖД).

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