В Среднеколымском районе Якутии пьяные мужчина и женщина до смерти избили знакомого

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Двое жителей Среднеколымска признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В марте прошлого года мужчина и женщина распивали алкоголь вместе со своим знакомым в одном из домов города Среднеколымска. Собутыльники поссорились, и парочка забила потерпевшего до смерти. Позже следователи насчитали на несчастном не менее 39 ударов по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину к 6 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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