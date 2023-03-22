В Якутии осудили мошенника, который занимал деньги у знакомых

Фото: прокуратура Якутии

Житель Ленского района признан виновным в мошенничестве и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сообщает прокуратура Якутии.

Подсудимый с 2021 по 2022 годы брал деньги взаймы у знакомых, не собираясь исполнять обязательства. Никаких документов они, конечно, не подписывали, а ограничивались устной договоренностью. Таким образом, он обманул четырех человек на общую сумму свыше двух миллионов рублей. После заведения уголовного дела и в ходе судебного следствия он вернул все деньги в полном объеме.

Также его обвиняли в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

После того как Арбитражный суд Якутии взыскал с него кредиторскую задолженность в пользу банка в размере более трех миллионов рублей, он открывал новые счета в банке, откуда срочно снимал деньги, чтобы их не удержали.

При этом он знал, что это влечет за собой уголовную ответственность и игнорировал требования судебного пристава исполнителя.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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